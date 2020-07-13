Гостям города рекомендуют тестироваться перед поездкой на отдых

В правительстве Севастополя 13 июля рекомендовали гостям города предварять свой приезд на отдых сдачей теста на covid-19 у себя в регионе за три дня до поездки.

— Потому что они перемещаются поездами и самолетами. Им самим будет спокойно, потому что получается, что они приезжают сюда и здесь заболевают. Они госпитализируются, после чего отдых уже испорчен, — пояснил свою точку зрения вицегубернатор Александр Кулагин.

На это врио губернатора Михаил Развожаев предложил открыть для въезжающих пункты тестирования, где бы они могли бы в добровольном порядке сдать тест.

— Давайте подумаем, но как это администрировать, пока не понятно. Будем смотреть за обстановкой, — продолжил М.Развожаев. По его словам, свободный коечный фонд и отсутствие крайне тяжелых случаев пока позволяют наблюдать за ситуацией.

На том же аппаратном совещании А.Кулагин сказал, что по сегодняшней заболеваемости коронавирусом в Севастополе можно отслеживать всю географию России. Он также сообщил, что в настоящее время в стационаре инфекционной больницы находятся 145 человек, из них 56 — дети и еще 11 человек в возрасте старше 65 лет, в отделении интенсивной терапии — три человека.

В городской больнице №9 — 97 человек, из них 56 человек старше 65 лет, пять человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Всего с начала года количество подтвержденных случаев заболевания covid -19 — 281, за сутки в Севастополе выявлены 10 новых заболевших.

— Это наш второй антирекорд за период наблюдения за коронавирусной инфекцией, — прокомментировал А.Кулагин, добавив, что сейчас в стационарах с подтвержденным диагнозом проходят лечение 57 человек, из которых 13 — дети.