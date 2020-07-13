До конца года благоустроят 26 скверов

На этот год запланировано благоустроить 26 скверов. Об этом 13 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров.

По его словам, 14 скверов будут финансироваться из двух источников: по нацпроекту «Комфортная городская среда» и по первому соглашению с правительством Москвы.

По второму соглашению с Москвой планируется благоустроить еще 12 значимых общественных территорий, в том числе скверы 1-го, 2-го, 3-го и 5-го бастионов, хоры Херсонеса — №1, 2, 3, а также сквер на площади имени 50-летия СССР.

— На очереди — реконструкция с реставрацией обелиска «Штык и парус», проект на который уже готов, прошел археологическую экспертизу в Севнаследии и готов зайти в экспертизу сметной стоимости, — продолжил доклад В.Базаров.

На вопрос о состоянии дел по скверу у Петропавловского собора, замгубернатора пояснил, что сейчас дорабатывается проект по сохранности объекта культурного наследия. После обещанных общественных слушаний планируется выйти на физические работы.

По информации В.Базарова, сейчас в городе 85 парков и скверов. На конец 2019 года было благоустроено 34 общественных пространства, в том числе в прошлом году — 17. Пока эталонным остается парк «Учкуевка», реконструированный на московские деньги.