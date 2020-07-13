Борьба с птицами: от огородного чучела до лазерных устройств

Применение средств отпугивания может привести к изгнанию из города птиц. Это беспокоит орнитологов Севастополя.

В октябре 2015 года тогдашний градоначальник Севастополя Сергей Меняйло распорядился избавить скамейки на аллее у Театра им.Луначарского и на Приморском бульваре от птичьего помета, «надев на птиц штаны». Поскольку массовый пошив штанов для птиц до сих пор так и не наладили, в правительстве города решили закупить современные отпугиватели.

Как они работают, не вредят ли самим птицам, а заодно и людям, «Севастопольская газета» поинтересовалась у старшего научного сотрудника Федерального исследовательского центра Институт биологии южных морей, кандидата биологических наук Виталия Гирагосова.

Века борьбы

Необходимость отпугивания птиц проявилась в истории человечества еще при первобытно-общинном строе для защиты запасов продуктов питания растительного и животного происхождения. За последние пять веков — с начала эпохи Великих географических открытий и колонизации планеты — в результате хозяйственной деятельности человечества вымерло, по разным оценкам, от 200 до 500 видов птиц, сократилась общая численность птиц на планете, но проблема их отпугивания не только не исчезла, но и усугубилась вследствие возрастающего разнообразия деятельности человека.

У этой проблемы несколько аспектов: необходимость защиты урожая сельскохозяйственных культур, рыбных запасов и ресурсов охотничьих угодий; санитарно-эпидемиологический аспект — птицы являются переносчиками возбудителей некоторых болезней; необходимость предотвращения загрязнения городских улиц, зданий и памятников; обеспечение безопасности воздушного транспорта и прочие.

Газовые, биоакустические, ультразвуковые

Способов отпугивания птиц множество — от банального чучела на огороде до суперсовременных технических устройств. Перечислим лишь некоторые: газовые пушки, биоакустические, ультразвуковые и лазерные устройства, воздушные змеи в виде силуэтов хищных птиц, отпугивание собаками и хищными птицами, дроны, фейерверки, радиомодели воздушных судов (в аэропортах), оптические гели и пр.

Какого-то одного универсального средства отпугивания птиц не существует, так как приходится учитывать ряд факторов: видовой состав и особенности поведения птиц в данной местности, сроки их гнездования и кочевок, наличие в регионе традиционных путей миграций перелетных птиц и т.д. Часто причиной скопления птиц является наличие свалок бытовых отходов.

Кратко опишем принципы работы некоторых средств. Акустические установки воспроизводят голос хищника (ястреба, сокола, орла или совы), крики бедствия птиц (скворцов, воробьев, чаек, ворон), а также звуки выстрелов.

Газовые пушки производят микровзрывы с уровнем шума до 150 дБ и напоминают звуки выстрела из огнестрельного оружия.

Воздействие лазерными приборами позволяет предотвратить скопление или нежелательное гнездование птиц на определенной территории.

Радиомодели самолетов распугивают птиц над аэродромами, свалками и сельскохозяйственными районами; ультразвуковые электронные устройства отпугивают птиц, оставаясь неслышимыми для людей.

Воздушные змеи в виде силуэтов хищных птиц эффективны в сельскохозяйственных угодьях. Оптические гели имитируют пламя, отпугивающее птиц. Также неплохо зарекомендовали себя биологические средства отпугивания — специально обученные соколы и ястребы.

Верю — не верю!

Как утверждают технические специалисты, самые современные модели ультразвуковых и акустических отпугивателей птиц не представляют опасности для здоровья человека.

Все эти страшилки в той или иной мере эффективны, но нуждаются в постоянном совершенствовании и разнообразии репертуара, так как птицы не настолько глупы, чтобы не адаптироваться к ним. По свидетельству авиационных орнитологов, некоторые птицы, особенно вороны, обитающие на территории аэропорта, со временем перестают верить крикам «хищника» или «умирающей птицы», да и синтетические «выстрелы из ружья» их тоже не впечатляют.

Не навреди!

Рассмотрим проблему отпугивания птиц применительно к условиям Севастополя. На мой взгляд, сравнительно с ситуацией в других регионах, птицы нам не очень досаждают, но некоторые неудобства есть, конечно. Зимой грачи и вороны предпочитают ночевать в кронах деревьев на центральных улицах города. В периоды весенней и осенней миграций к ним присоединяются и галки. Стаи скворцов тоже периодически гостят, особенно в годы богатого урожая софоры — тогда все вокруг, включая одежду горожан, может окраситься в веселый «зеленый горошек». Городские голуби «засиживают» памятники и здания. Сезонные скопления чаек представляют потенциальную опасность для самолетов в районе аэродрома.

Настолько ли критична ситуация с пернатыми в городе, чтобы приступить к их систематическому «запугиванию»? Мнение биолога всегда будет более лояльным по отношению к городским птицам, чем мнение коммунальщиков (при всем уважении к этой категории работников городского хозяйства).

Если уж так невтерпеж городским или районным властям применить современные акустические средства отпугивания птиц, то делать это надо осмотрительно и не круглый год. Чрезмерное увлечение отпугивателями там, где птицы не представляют реальной опасности, приводит к нарушению и без того неустойчивого равновесия в городской экосистеме и, в конечном итоге, наносит вред самому человеку.

Будет грустно, если применение средств отпугивания приведет к изгнанию из города певчих птиц (синиц, зеленушек, дроздов, коноплянок, щеглов), а также дятлов, диких голубей-вяхирей и кольчатых горлиц.

Однозначно не следует использовать такие средства в период гнездования птиц — с конца апреля до начала июля, но, возможно, оправданным будет их локальное применение зимой в местах ночевок врановых.

Численность городских голубей можно регулировать, перекрывая им доступ к техническим этажам зданий. Во многих городах мира голубей запрещено кормить под угрозой солидного штрафа. В Нью-Йорке одним из регуляторов численности городских голубей является сокол-сапсан, довольно многочисленная там хищная птица, охраняемая законом. У нас численность сапсана медленно восстанавливается, но те 10-12 пар, гнездящихся в Севастополе (в основном на обрывистых скальных берегах), с проблемой не справятся.