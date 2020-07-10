В реконструкцию аэропорта «Симферополь» вложат три миллиарда рублей

Госкомитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер на выполнение работ третьего этапа строительства, заказчиком вступает «Международный аэропорт «Симферополь». Максимальная стоимость контракта с победителем тендера составит 3,075 млрд рублей. В качестве источника финансирования в материалах тендера указаны «собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, оформленных взносом в уставной капитал».

На этом этапе планируется расширить перрон, построив участок на восемь стоянок воздушных судов типа А-321-200. Перрон оснастят оборудованием для технического обслуживания самолетов. Также будут построены три новые рулежные дорожки, в том числе одна скоростная, установлено светосигнальное и другое необходимое оборудование. Ширина каждой дорожки составит 44 метра (с боковыми полосами безопасности).

Заявки на участие в тендере принимают до 30 июля, конкурсная комиссия подведет его итоги 6 августа. Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет завершить запланированные работы к началу июля 2021 года.