В день шоколада приглашают научиться готовить трюфели

Отпраздновать Международный день шоколада 11 июля в экопарке «Лукоморье» предлагают интересно и вкусно. Не случайно, именно там уже давно существует Музей шоколада.

Для сладкоежек в этот день подготовили много разных активностей. Те, кто примет участие в празднике, смогут оценить первое в России сладкое чудо-дерево, принять участие в розыгрыше более 5000 подарков от производителя мультизлаковых конфет, а также научиться самим готовить конфеты.

Известный в Севастополе кондитер Светлана Гапон приглашает всех желающих на авторские мастер-классы по приготовлению трюфелей — классических и с различными начинками: сухофруктами, орехами. Понятно, что в первую очередь, научиться этому захотят дети. Некоторые сумеют справиться с заданием сами, другим с удовольствием помогут родители.

— В ходе мастер-класса его участники смогут самостоятельно изготовить по несколько шоколадных конфет, которые потом можно будет попробовать прямо с предложенным организаторами чаем. Тем же, кому очень захочется похвалиться первыми собственноручно приготовленными кондитерскими изделиями перед друзьями и знакомыми, мы красиво упакуем трюфели с собой, — рассказала «Севастопольской газете» С.Гапон.

Мастер-классы будут проходить в течение всего дня: в 11.30, 13.00, 15.00 и 17.00. Записаться на участие можно по телефону +7978-215-09-00.

Основная часть праздника — фестиваль шоколада— начнется в 16.00. Гостей будут развлекать конкурссами, викторами, играми, дискотекой, выступлением музыкальных и танцевальных коллективов, а также множеством сладких сюрпризов.