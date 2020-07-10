В Азовском море разрешили промысел бычка

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило, что в Азовском море и Таганрогском заливе объявлен заморный период и российским рыбакам разрешено начать промышленную добычу бычка.

В связи с этим российским пользователям, осуществляющим промышленное рыболовство, разрешено осуществлять добычу бычков в разрешенном для их промысла механизированными драгами районе Азовского моря, а также вдоль российского побережья Азовского моря и в Таганрогском заливе с использованием орудий добычи, установленных Правилами рыболовства.

Срок окончания заморного периода будет определен по результатам наблюдений Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии за метеорологическими и гидрологическими условиями среды обитания биоресурсов.

Что касается рыбаков-любителей, то им по-прежнему разрешена добыча бычка размером не менее 10 сантиметров и не более пяти килограммов на одного человека в сутки.

Временные ограничения на добычу бычка в 5-километровой прибрежной зоне акватории Азовского моря действовали с 16 декабря 2019 года.

Справка

Заморный период — время снижения содержания кислорода в морской воде, которое может стать причиной повышенной смертности рыбы, в том числе бычка. В связи с этим разрешена его добыча в Азовском море и Таганрогском заливе механизированными драгами и другими орудиями лова.