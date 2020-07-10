СКР «Сметливый» становится на доковый ремонт

13-й завод готов к проведению докового ремонта сторожевого корабля «Сметливый», который должен стать кораблем-музеем. Корабль заведут в Северный сухой док в ближайшее время.

Корабль будет находиться в доковом ремонте до начала августа, сообщила пресс-служба ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Ранее предполагалось, что «Сметливый» примет посетителей в качестве корабля-музея в День ВМФ, который в этом году отмечается 26 июля.

Основная нагрузка во время ремонта ляжет на специалистов малярно-столярного и корпусно-докового цехов завода, а также цеха по ремонту радиоэлектронного оборудования. Из корпуса извлекут валолинии, проведут демонтаж изделий гидроакустической станции, конвертовку корпуса. Оборудование и технические средства, обеспечивающие непотопляемость и пожаробезопасность корабля-музея останутся в строю, как и другие механизмы, необходимые для его безопасной стоянки.

Музеефикацией «Сметливого» занимаются специалисты-музейщики и флотские ветераны.