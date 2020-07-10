Ситуация с киосками «Союзпечати» смешная, глупая и… непонятная

В правительстве Севастополя 9 июля проясняли странную ситуацию, связанную с угрозой ликвидации киосков «Союзпечати», о чем свидетельствуют расклеенные на торговых точках уведомления.

Оказалось, что это элементарное недопонимание. Дескать, никто никого не собирался ликвидировать, тем более «Союзпечать» является госпредприятием. Оказывается, все дело лишь в том, что предприятие должно предоставить ряд документов на нестационарные торговые объекты.

— Сразу хочу всех успокоить — ни о какой ликвидации, ни о закрытии предприятия и речи не идет, также как и о сносе киосков. На киосках просто появилось уведомление Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя (ГУПРиЛ), которое было не совсем верно понято, — попыталась объяснить на заседании правительства призванная к ответу директор департамента общественных коммуникаций Анастасия Солопеко.

Однако ее пояснения губернатору убедительными не показались.

— А как можно по-другому понять? Это часть юридической процедуры по надлежащему оформлению этих объектов или что это такое? — отреагировал он на приведенные подчиненной аргументы, суть которых сведена к тому, что киоски «Союзпечати» находятся в схеме НТО, но предприятие не предоставило в ГУПРиЛ какие-то необходимые юридические документы. Поэтому уведомления были размещены соответственно на тех киосках, «где не могли установить принадлежность».

По словам А.Солопеко, после предоставления этих документов вопрос будет решен.

Врио губернатора потребовал не проводить больше подобных административных флешмобов, а заодно вспомнить, что в рамках государственной собственности такие действия недопустимы.

Представитель ГУПРиЛ попробовал объяснить, что это, мол, стандартное объявление, которое вешают всегда.

— Получилось очень смешно и глупо. Поэтому прошу больше такие вещи не допускать внутри корпоративного сектора, — оценил действия подчиненных врио губернатора.

Напомним, что новые киоски появились вместо прежних после реконструкции Большой Морской и двух прилегающих к улице площадей. Они входили в общую смету реконструкции, но после установки почему-то долго не передавались предприятию «Союзпечать».

Кстати, именно во время реконструкции по непонятной причине были ликвидированы киоски с прессой с их традиционных мест: на пл.Лазарева, у магазина «Огонек» и на пл.Ушакова.

После выяснений в правительстве Севастополя киоск на пл.Лазарева обещали вернуть «Союзпечати».

Как сообщили «Севастопольской газете» владельцы альтернативной сети продажи прессы, им предложили выкупить у города подаренный Москвой киоск за 2,6 млн(!) рублей.

Кстати, на утро 10 июля уведомления с угрозой закрытия с киосков так и не сняли.