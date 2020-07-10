Проектную документацию по рекультивации свалок откорректируют

Севприроднадзор определился с исполнителями, которые внесут изменения в проекты рекультивации несанкционированных свалок в районе Суздальских высот и Трензиной балки. На этих территориях под Инкерманом планируют создать сенокосные пастбища.

Объявления о тендере было размещено на сайте госзакупок в конце апреля и вот наконец по данным закупкам были определены победители. Работы делаются в рамках подготовки к реализации регионального проекта «Чистая страна (город федерального значения Севастополь».

Изменения в проекты по перемещению отходов и рекультивации земельных участков «Суздальские высоты» и «Трензина балка», расположенных в Балаклавском районе Севастополя», выполнят московское микропредприятие ООО «Эко-Сити» и севастопольское ООО «Проектно-изыскательский центр» соответственно. С ними главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) заключило контракты. По Суздальским высотам — на 1,8 миллиона рублей. По Трензиной балке — на три млн рублей. В обоих случаях участники, выигравшие тендер, снизили начальную цену почти на миллион рублей каждый. Работа над проектами должна завершиться до 2 ноября 2020 года.

Объекты рекультивации — несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО). Поэтому специалистам предполагается разработать проект рекультивации, предусматривающий перемещение отходов на действующие объекты размещения ТБО, с последующим восстановлением свободного от отходов земельного участка.

А также получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

В основу нынешней проектной работы взяты изыскания, выполненные в 2016 году НПИ ЗАО «Экрос-инжиниринг» из Санкт-Петербурга. Тогда основанием для проектирования стала государственная программа города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением правительства города в 2016 году. Проектная документация была сделана, она прошла госэкспертизу, но так и не была реализована.

Напомним, что в состав нацпроекта «Экология» входят федеральные проекты: «Чистая страна», «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с отходами». В ходе реализации проекта «Чистая страна» планируется провести рекультивацию свалок в районе балки Трензина, улицы Синопской, у мусоросжигательного завода, на Суздальских высотах, в Юхариной балке и у Мекензиевых гор.

Справка

Рекультивация полигонов и свалок — комплекс работ по восстановлению продуктивности восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей среды. Рекультивация проводится в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает в себя исследования состояние свалки и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку к последующему целевому использованию.

Биологический — включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.