Проект Межгорного водохранилища появится до конца 2020 года

Разработку технико- экономического обоснования для строительства Межгорного водохранилища в Крыму планируется завершить до конца 2020 года. Строительство водохранилища может занять от трех до пяти лет, сообщил ТАСС глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Разработка технико-экономического обоснования [для строительства] Межгорного водохранилища идет по плану и должна быть завершена до конца года. На основании этих расчетов будет принято решение о строительстве, это может занять 3-5 лет», — сказал он.

По словам Д.Кириллова, в настоящее время потери воды в Крыму огромные — доходят до 80%, в то время как средние показатели по России составляют 20-30%. Однако республика гарантированно обеспечена водой до 1 октября.

«Тем не менее, принимаемые республикой меры, а также текущий полезный объем водохранилищ и подземных вод позволяют гарантированно обеспечить водой население, в том числе Симферополя, до 1 октября даже без учета прогноза притоков воды. Регионы Крыма водой на курортный сезон обеспечены, так что наши граждане могут смело ехать и отдыхать», — отметил он.

Без воды с Украины

Проблемы с водоснабжением Крыма начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. Глава Крыма Сергей Аксенов при этом говорил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, были пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.