Полицейский насмерть сбил водителя мопеда

Следственный комитет и полиция проводят проверку по факту ДТП с участием сотрудника ППС отдела МВД «Сакский», в результате которого погиб водитель мопеда, сообщили в пресс-службах крымских ведомств.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю установлено, что около 17 часов 9 июля сотрудник ППС ехал на «Ладе Калине» заступать на смену. На автодороге Новоселовское – Саки в зоне населенного пункта село Охотниково он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мопедом, которым управлял 32-летний сельчанин. Водитель мопеда погиб на месте происшествия.

В настоящее время органами следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По версии МВД, 32-летний житель одного из сел Симферопольского района управл мопедом, принадлежащим другому лицу, не имея водительского удостоверения и без шлема. Он повернул налево при съезде с трассы на проселочную дорогу и был сбит двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ, которым управлял сотрудник органов внутренних дел, находящийся вне службы.

Несмотря на предпринятые меры оказания первой помощи, сбитый мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Согласно первичным данным, водитель автомобиля был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств происшествия, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения. Министром внутренних дел по Республике Крым ситуация взята на контроль, проводится внутренняя служебная проверка. В случае, если будет установлена вина сотрудника органов внутренних дел, он будет уволен и привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.