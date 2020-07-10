Двум кандидатам в депутаты придется собирать подписи

Для участия в довыборах в заксобрание Севастополя кандидату-самовыдвиженцу и кандидату от партии «Родина» нужно собрать на участке по 1255 подписей.

Общественник и координатор регионального движения «Севастопольская альтернатива», продвигающего праволиберальные и националистические идеи, Виктор Киселев объявил о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного собрания Севастополя.

— Я выдвигаюсь в депутаты Заксобрания по второму округу. Для того, чтобы иметь право стать кандидатом в депутаты и участвовать в выборной гонке мне нужно собрать 1255 подписей за три недели. Это не голос за меня, это помощь в праве избираться как депутат. Прошу вас поддержать мое выдвижение, — написал в своем аккаунте в Фейсбуке В.Киселев.

Избирательный округ №2 — территория Гагаринского муниципального округа, объединяющая районы бухт Камышовой и Казачьей, Проспекта Октябрьской революции и 5-го микрорайона. Там проживает около 36 тысяч избирателей.

Кроме В. Киселева, на этом округе планирует выдвигаться глава регионального отделения партии «Родина» Иван Комелов. Ему также предстоит собирать подписи, из-за того что «Родина» — непарламентская партия.

Кандидаты от парламентских партий: от «Единой России» — Валерий Куликов, от КПРФ — Геннадий Кушнир, ЛДПР — Сергей Гацолаев и «Справедливой России» — Валентин Дьяченко — подписи собирать не должны.

На 10 июля на сайте городской избирательной комиссии значатся только три потенциальных участника довыборов: И.Комелов, В.Киселев и Г.Кушнир.

Выбирать депутата Законодательного собрания Севастополя на округе №2 будут в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.