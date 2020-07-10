Андрей Соболев представил читателям свою новую поэтическую книгу

В Морской библиотеке состоялась презентация сборника стихов «Взор» севастопольского поэта и барда Андрея Соболева. Это было первое публичное мероприятие в библиотеке после долгого карантина, связанного с пандемией covid-19.

Новый сборник — самый значимый труд автора, в нем собраны поэтические произведения, написанные в период с 2017-го по 2020 год. В основном это гражданская лирика, которая является прямым откликом и отражением взглядов и позиции автора на общественные события.

На вечер встречи с поэтом пришли его поклонники, много читающего и пишущего люда, что стало лучшим доказательством того, что поэзия и все человеческие идеалы по-прежнему востребованы и никуда не исчезли из современной жизни.

Директор Морской библиотеки им.Лазарева Леонид Щербаков поприветствовал собравшихся, признавшись, что библиотека всегда рада гостям, которые любят и ценят слово.

— В нашей библиотеке собраны все когда-либо изданные книги Андрея Соболева. И это знаменательно, что после долгого затишья, связанного с пандемией, мы открываем сезон презентацией восьмой книги автора.

Л.Щербаков отметил талант А.Соболева и его высокую гражданскую позицию.

Среди гостей поэта были замечены экс-депутат Законодательного собрания Виктор Посметный, поэт Николай Ильченко, общественный деятель Михаил Ничик, член комитета фестиваля «Балаклавские каникулы», проходившего в Севастополе с 1999-го по 2015 год, Ольга Глазкина.

Молодой музыкант Андрей Ярославцев виртуозно исполнил классические произведения на гитаре, а севастопольская вокалистка Снежана Варданашвили — песню А.Соболева «Берег». Сам поэт читал стихи из нового сборника и пел.

Говорили о литературном творчестве, о любимом городе и стране. Спорили об актуальности в нынешнее время извечной фразы, что «поэт в России больше чем поэт». А заключительная песня А. Соболева «Этот город» — своеобразный гимн Севастополю — была воспринята с воодушевлением. Собравшихся особенно тронули слова о том, что город всегда принадлежал, принадлежит и будет принадлежать только его гражданам: «Живы мы, и, значит, город наш живёт». Это был высокий оптимистичный аккорд.

В ответном слове председатель правления Севастопольского фонда истории и культуры имени Геннадия Черкашина Раиса Семенова отметила, что стихи пишутся автором не просто. Поэтическое творчество А.Соболева — это его призвание, гражданский долг, жизненная сила и источник вдохновения.

— Если вспомнить 1 декабря, день рождения поэта, когда он отмечал его вместе со своими зрителями на сцене, то всегда в этот день собирался полный зал. В ДОФе или в Матросском клубе, или в театре Луначарского — в лучших залах Севастополя — в первый день зимы всегда был полный аншлаг. Почему люди идут на встречу с поэтом? Они хотят его слушать. Они хотят услышать слово! У людей есть потребность. Имя Андрея Соболева всегда ассоциируется со служением городу и Отечеству. И как бы пафосно или высоко это ни звучало, но его слово востребовано. Потому что никакое общество не может состояться без песен, в основу которых заложены справедливость, мораль и нравственность, — эти слова Р.Семеновой вызвали овацию в зале.