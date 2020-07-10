Афишные тумбы оклеят, когда наберут полный пакет заказов

Исторические тумбы Горсправки после ремонта улицы Большая Морская возвращены предприятию-владельцу, но пока не оклеены афишами.

За время ремонта ООО «Горсправка» даже сумело раздобыть архивные документы о законности оформленного землеотвода под свои тумбы. Это еще больше укрепило предприятие в правах собственности.

— Тумбы принадлежат нам, и никто это уже не ставит под сомнение, — сказала директор ООО «Горсправка» Наталья Данилова.

Она же объяснила причину, по которой тумбы до сих пор не оклеены афишами. Все дело в отсутствии пока достаточного количества заказов для их полной оклейки. Фрагментированное заполнение может спровоцировать акты вандализма и порчи поверхностей.

— Хочется, чтобы обновленные тумбы смотрелись аккуратно и красиво, — заявила Н.Данилова.

Выполненная реставрация Горсправку вполне устраивает, тем более, что четверть века тумбы вообще никто не ремонтировал.

— Реставрационная группа работала с нами в тесном контакте, они полностью восстановили исторический вид тумб, — считает директор.

Ее совсем не смущает, что тумба у кинотеатра «Победа» оказалась установлена на совсем не исторический параллелепипед. Этот факт Н.Данилова деликатно пытается объяснить необходимостью укрепить ее основание.

Тот факт, что квадратный постамент явно не вписывается в окружающую архитектуру зданий, не кажется директору чем-то из ряда вон выходящим.

— Конечно, можно было бы восстановить ее так, как было раньше. Но они все-таки решили сделать этот квадрат... — вынуждена признаться она.

Что касается отвалившейся шпаклевки, что случилось через два месяца после бравурной приемки объекта и является явным свидетельством нарушения технологии выполнения работ, то и на этот счет у Н.Даниловой особых нареканий нет.

— Конечно, и это можно было бы сделать покачественнее, но как получилось, так получилось, — констатирует директор.

Согласиться с ее позицией можно, если вспомнить о декабрьском эпизоде, когда тумбу около кинотеатра «Победа» строители чуть не развалили при установке опоры освещения, а также о том, что изначально афишные тумбы вообще не включили в проект реконструкции ул.Большая Морская.

Еще два плюса к проведенной реставрации — строители отказались от идеи соорудить над тумбами черепичную (и тоже неисторичную) крышу, а также набить деревянные рейки по углам постамента, чтобы использовать их как скамейки.