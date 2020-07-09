Плитка с «Хрустального» достанется городу

В правительстве Севастополя почему-то уверены, что оператор пляжа «Хрустальный» будет менять смытую волнами плитку на более качественный материал.

— Скупой платит дважды, — этой поговоркой врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев охарактеризовал ситуацию на Хрустальном, где 8 июля тротуарную плитку штормом смыло в море.

На это и.о.директора горхоза Евгений Горлов сообщил, что плитку заменят.

— Они сейчас выполняют работы, будут менять покрытие полностью, с заменой элементов на более качественный гранит, — сообщил директор горхоза, добавив, что результат вложенных оператором пляжа инвестиций потом достанется городу.

— Все делается для города за право эксплуатировать пляжи и зарабатывать деньги. Оператору рекомендовалось сразу подойти по-другому, но, как всегда всем кажется, что они — самые умные. Новую концепцию пусть реализуют, но это не новые инвестиции, а повторные. Это был просто брак, и это будет сейчас гарантийная работа по браку, — поддержал подчиненного и одновременно вступился за напортачившего оператора пляжа «Хрустальный» врио губернатора.

Интересно, что сам оператор пляжа 9 июля ничего не сообщил «Севастопольской газете» а намерении заменить старую плитку на другую.