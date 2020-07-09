Крым заключил соглашение с Росгидрометом о выделении самолета для вызова дождей

Власти Крыма заключили соглашение с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о предоставлении республике единственного в России специального самолета для вызова дождей, и при обнаружении грозового фронта этот борт будет обстреливать облака над полуостровом.

Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

В апреле С.Аксенов говорит, что не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе для бесперебойного снабжения населения. По его словам, 2020 год является одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений. 22 июня он рассказал, что Крым получит уникальный самолет, но не уточнил подробности.

«Мы заключили соглашение с Росгидрометом, сегодня единственный самолет в стране, который в случае обнаружения грозового фронта может вылететь и провести обстрел облаков — вызвать дождь, у нас соглашение подписано на сумму около 50 млн рублей. При обнаружении такого фронта из Москвы будут отправлять самолет, который выполняет эти процедуры, и мы ожидаем до 30% осадков из тучи, которая обнаружена», — сказал С.Аксенов.

Глава Крыма добавил, что это даст полуострову дополнительные возможности в части наполнения водохранилищ.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тысяч человек. С серьезными сложностями столкнулись сельскохозяйственные предприятия.