Зима в Севастополе будет начинаться с 1 января

Это следует из местного закона, который в первом чтении принят депутатами заксобрания 7 июля.

Нормативный документ устанавливает начало гарантийного срока сезонных товаров. Например, для обуви. Так, отсчет гарантийного срока для зимних сапог, купленных, к примеру, в сентябре, начнет исчисляться только с 1 января следующего года — независимо от того, когда эти сапоги начали носить. Для весенних товаров начало отсчета гарантии установлено на 1 марта, летних — на 1 мая, осенних — на 15 октября.

По словам председателя севастопольского заксобрания Владимира Немцева, сроки определены, исходя из климатических условий, с учетом информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во втором чтении законопроект о гарантийных сроках сезонных товаров рассмотрят через месяц, после внесения поправок.