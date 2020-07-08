Закон о платных парковках написан плохо

Речь идет о документе, принятом заксобранием Севастополя в 2015 году. В него на протяжении пяти лет регулярно вносятся правки, лучше от этого закон не становится.

— Степень качества этого закона составляет 72% по итогам мониторинга. Там большое количество лингвистических и юридико-технических несогласованностей. Может быть, поэтому никто его точно реализовать не может, потому что он очень плохо написан. Может быть, имеет смысл сделать его утратившим силу и принять качественный закон, – высказалась начальник юридического управления местного парламента Елена Близнюк.

Поводом для длительной дискуссии по этому вопросу в зале Законодательного собрания Севастополя стали вносимые в ЗС-170 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств» технические правки.

Депутаты стали приводить примеры неработающих норм исходного документа.

— У нас получается, что знаки появляются ниоткуда, чтобы создать условия, чтобы эта эвакуация состоялась. Но кто пытался хоть раз забрать машину — никому не пожелаешь. Я просила руководителя департамента транспорта хоть раз приехать в субботу-воскресенье в Балаклаву и посмотреть, что там творится: машины стоят везде — на тротуарах, по обе стороны движения. Но по кольцу — Большая Морская и улица Ленина — у нас благополучно работает эвакуатор и становится именно там, где создает аварийную ситуацию: чтобы его объехать, надо пересечь сплошную полосу, — выступила зампредседателя городского парламента Татьяна Лобач.

Депутат Вячеслав Горелов рассказал, что делал запрос в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о планах на создание перехватывающих парковок. Получив ответ, он сделал неутешительный вывод, что таких планов нет.

Тем не менее, технические правки в закон Севастополя «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств» были приняты в первом чтении. Во втором чтении изменения в документ будут рассмотрены через две недели.

В заксобрании планируют провести расширенное заседание комитета городского хозяйства по этому вопросу. Депутаты попросили представителей исполнительной власти предоставить анализ реализации договора концессии об организации в городе платных парковок и камер слежения на дорогах, а также планы по созданию перехватывающих парковок.