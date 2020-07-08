Владельцы электромобилей три года могут не платить транспортный налог

Льготный период для таких автовладельцев установлен на три года. Предложение о периоде освобождения граждан от уплаты налога перед вторым чтением законопроекта внес врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Налог на транспортное средство в 2021-2023 годах не будут платить севастопольцы, имеющие автомобиль «мощностью до 200 лошадиных сил включительно, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем (электромобиль)». Соответствующие изменения в закон города «О транспортном налоге» приняты во втором, окончательном чтении 7 июля депутатами заксобрания.

— Предлагаемый период в три года был определен после проведения оценки эффективности данной налоговой льготы, — сообщила зампредседателя заксобрания Татьяна Лобач.