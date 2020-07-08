В перечне наград местного значения появилась медаль Даши Севастопольской

Соответствующие изменения в закон Севастополя «О наградах» внесены депутатами заксобрания 7 июля. Законопроект принят сразу в двух чтениях.

Учредить медаль ранее предложил врио губернатора города Михаил Развожаев.

— Медалью имени Даши Севастопольской награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства — за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войн и труда, — процитировала выдержку из законопроекта докладчик по вопросу, заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

Чиновница уточнила, что Положение о медали (в том числе описание внешнего вида награды) будет утверждено специальным указом главы города.

Депутат Сергей Колбин охарактеризовал учреждение новой медали как «прорыв в наградной системе Севастополя».

Депутаты тут же решили обратиться в Комиссию при Президенте РФ по государственным наградам, чтобы медали Даши Севастопольской присвоили федеральный статус.