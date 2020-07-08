В деле о скифском золоте вновь поставлена под сомнение объективность судьи

Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

«В настоящее время дата вынесения решения по делу о скифском золоте не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод», — сказала она.

По словам официального представителя, дата слушаний для рассмотрения этого вопроса будет определена позднее, через 2-3 недели. «Рассмотрением вопроса будет заниматься Апелляционный суд Амстердама, а не Апелляционный суд Гааги», — добавила М.Зейлстра.

При этом она не уточнила, о ком именно из трех судей идет речь, какая из сторон оспорила его объективность и на каких основаниях.

Не первый

В прошлом году украинская сторона поставила под сомнение объективность судьи Д. Оранье (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не называются – прим. ТАСС), рассматривающего дело о скифском золоте, и потребовала его отвода. В качестве основания для этого назывался тот факт, что около 10 лет назад Оранье представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле ЮКОСа и тесно работал с адвокатами Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс, которые в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте.

Апелляционный суд Гааги 1 ноября 2019 года отклонил это требование, не найдя убедительных указаний на предвзятое отношение к Украине со стороны Оранье. В вынесенном решении отмечалось, что беспристрастность судьи может быть поставлена под вопрос на основе конкретных действий или обстоятельств, но не на основании простого факта, что он работал адвокатом по делу ЮКОСа.

Шесть лет разбирательств

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко- культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, Киев заявляет свои права на владение экспонатами.

Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию. Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование и в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года Апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.