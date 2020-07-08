Участник ЕГЭ по русскому языку пытался воспользоваться мобильным телефоном

Молодой человек был удален с экзамена, его работа аннулирована. Поступить в вуз этот абитуриент сможет только через год.

Случай произошел 7 июля в Севастополе. Мобильный телефон обнаружил член государственной комиссии. Владелец телефона был удален с экзамена за нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

Удаленный с ЕГЭ по такой причине выпускник не имеет права на пересдачу экзамена в текущем году, и только через год сможет повторить попытку поступить в высшее учебное заведение.

Результаты единого государственного экзамена — это баллы, по которым выпускники поступают в вуз. Поэтому обеспечению объективности результатов ЕГЭ уделяется особое внимание. За соблюдением правил проведения ЕГЭ следят общественные наблюдатели, члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы в аудитории.

В этом году из-за пандемии коронавируса общественным наблюдатели не присутствуют в аудиториях, где проходит ЕГЭ. Акцент сделан на онлайн-наблюдении. В каждой из экзаменационных аудиторий установлено по две камеры, которые охватывают помещение с двух ракурсов. Трансляция ведется в онлайн-режиме. Изображение передается на специальный портал smotriege.ru, через который мониторинг хода экзаменов ведут онлайн-наблюдатели, фиксирующие нарушения.

В прошлом году в Севастополе было зафиксировано два случая нарушения порядка проведения экзаменов со стороны участников ЕГЭ. Один участник был удален с экзамена за наличие мобильного телефона, другой — за попытку воспользоваться «умными часами», сообщили в Региональном центре информатизации и оценки качества образования.