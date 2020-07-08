Призывы помочь Тургеневке в уборке лаванды — фейк

Президент научно-производственного и эфиромасличной ассоциации Крыма, директор аргофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин решительно опроверг информацию о якобы неспособности работников руководимого им хозяйства справиться с уборкой лаванды.

Размещенные в социальных сетях посты с подобными воззваниями А.Мишин назвал бессовестным и явно ангажированным фейком.

Ему хорошо известно о распространяемой в сети обращениях к любителям лавандовых фотосессий «войти в положение и прийти с серпами и секаторами хотя бы на один день...», «не дать предприятию обанкротиться и собственным посильным трудом спасти «Крымский Прованс».

Как оказалось, все эти воззвания — бессовестная дезинформация, о чем сразу сообщили абоненты обозначенных в постах в соцсети телефонов. Эти люди действительно являются работниками агрофирмы, но не размещали подобную информацию в сети.

Кто воспользовался их телефонными номерами и именами, обещано разобраться, а сами посты удалить.

Директор предприятия предложил радетелям за судьбу самого большого в Европе лавандового поля пользоваться не сомнительными постами, а официальной информацией, которую размещает Министерство сельского хозяйства Республики Крым, агрофирма «Тургеневка» и он сам в своем аккаунте в Фейсбуке.

А.Мишин считает бессмысленным комментировать распространяемую кем-то ложную информацию, считая, что это выгодно интернет-ботам, злопыхателям и конкурентам.

— Вчера наш район посетил министр сельского хозяйства республики, он лично видел, как идет уборка. Об этом рассказывают и многочисленные местные и федеральные телеканалы, — поделился А.Мишин.

Он также хорошо понимает, что лавандовые поля агрофирмы «Тургеневская» в последние годы стали популярным туристическим объектом и привлекательным объектом многочисленных фотосессий. Однако далеко не всем нравится, что сделанные на полях снимки попали, например, в престижное британское издание «Гардиан».

— Если бы мы хотели, чтобы люди нам помогли, мы бы снабдили всех фотографирующихся орудиями производства и организовали уборку так, что китайцы бы позавидовали, — пошутил А.Мишин.

Кстати, сам руководитель совершенно не возражает против активного интереса людей к лавандовым полям агрофирмы в период цветения этой эфиромасличной культуры.

— Напротив, я очень рад, что люди приезжают и видят эту красоту. Конечно, все они — разные. Большинство приезжающих ведут себя вполне адекватно. О том же, как лучше организовать и направить этот интерес, сейчас думают в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Но тот факт, что к нам стремятся приехать со всей страны и увидеть наше лавандовое чудо, на мой взгляд, просто прекрасно, — прокомментировал А.Мишин.