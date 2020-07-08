Пляж «Песочный» закрывали из-за канализации

Это один из пяти пляжей Севастополя, сертифицированных Роспотребнадзором. Операторы остальных 29 пляжных территорий города вообще не подавали документы на сертификацию.

О временной приостановке работы пляжа «Песочный» жители Севастополя незамедлительно сообщили в социальных сетях.

Для микрорайона Стрелецкой бухты «Песочный» всегда был домашним и одновременно детским пляжем. Потому факт очередного его закрытия был воспринят с тревогой и предположением о прорыве канализационной трубы.

Прорыв канализации для этого пляжа всегда был традиционным летним событием. Закрытие пляжа вечером 7 июля вызвало множество разговоров и предположений у населения Стрелки. И отчасти они оказались обоснованными.

Причиной стала действительно система канализации. Правда, вовсе не городская, а внутренняя. В пляжном стационарном туалете произошел засор, который устранила аварийная бригада водоканала.

После этого пляж открыли, купание разрешили. Ночной шторм способствовал улучшению ситуации: вода получила шанс перебултыхаться и самоочиститься.

В результате информация о закрытии пляжа даже не успела дойти до Роспотребнадзора, где на вопрос «Севастопольской газеты» отреагировали удивлением. Зато предоставили не менее важную информацию, что пляж «Песочный» — один из пяти, сертифицированных Роспотребнадзором.

В пятерку «отличников» этого года также вошли пляжные территории в Орловке и в Андреевке, а также пляжи «Солдатский» и «Омега».

Операторы остальных почему-то до середины июля не озаботились получением необходимых разрешений, и даже строгие предупреждения городского правительства и горхоза, похоже, не в силах побудить их к выполнению своих же обязательств.

По данным Роспотребнадзора, качество морской воды почти на всех севастопольских пляжах признано соответствующим нормативам. Исключение составляют два Балаклавских пляжа, качество воды на которых из года в год по всем известным причинам традиционно не «дотягивает» до установленных стандартов.