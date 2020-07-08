План празднования Дня ВМФ не меняется

В воскресенье, 26 июля, в Севастополе пройдет парад кораблей и состоится военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В праздничных мероприятиях примут участие порядка 50 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения ЧФ, из которых одна часть будет задействована в морском параде, вторая часть — в динамическом показе эпизодов боевой подготовки, а третья — выставлена на территории Морского вокзала и открыта для посещения.

В двух линиях парадной диспозиции на бочках будут ошвартованы девять боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ. В первой линии: новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почетное место в строю займет старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты пройдет морской парад и состоится военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ более 20 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач боевой подготовки.