Назначены выборы депутатов Ленинского и Гагаринского советов

13 сентября в Севастополе помимо губернатора, депутата заксобрания и двух нахимовских депутатов будут выбирать полностью два районных совета — Ленинский и Гагаринский. Объявление о досрочных выборах депутатов Совета Ленинского и Нахимовского муниципальных округов появилось на сайте городской избирательной комиссии.

Напомним, что в начале июня большая часть депутатов этих советов внезапно сложила полномочия, а 9 июня городской суд по иску прокуратуры распустил их.

По закону выборы должны пройти не позднее, чем через шесть месяцев после признания муниципалитетов неправомочными. Единый день голосования — 13 сентября — как раз подходящая дата.