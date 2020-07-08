Кризисный центр и социальная гостиница появятся через пару лет

Об этом рассказал директор Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Станислав Борисенко, выступая перед депутатами заксобрания.

По его словам, департаменту уже переданы два здания (адреса, правда, остались в секрете), скоро отдадут третье.

— Эти три объекта позволят, во-первых — нарастить возможность центра поддержки семьи и детей (это для мам молодых с маленькими детьми, чтобы человек, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не шел делать аборт), во-вторых — это будет полноценный отдельный кризисный центр. И третье — это будет социальная гостиница, — поделился С.Борисенко.

Средства на строительство, ремонт или реконструкцию этих объектов, по словам главы соцзащиты, будут заложены в бюджет города на следующий год.