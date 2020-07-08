Ели на площади Восставших обещали не рубить без согласования с жителями

Проблему, на днях поднятую в городских СМИ, в зале заксобрания с представителями исполнительной власти решила обсудить депутат Татьяна Щербакова.

— Я обращаюсь с трибуны с просьбой рассмотреть возможность и пересмотреть проект, чтобы деревья были сохранены. Я не направила письмо в соответствующие структуры, опасаясь, что время будет упущено. По этому поводу постоянно поступают обращения граждан. Такую красоту необходимо сохранять, — пояснила порыв в защиту деревьев Т.Щербакова.

По информации, которой располагает депутат, взрослые и здоровые ели стало необходимо снести по разным причинам: по требованиям безопасности, в связи с тем, что они разрушают подпорную стену, на которой стоят.

— Данный вопрос никоим образом не будет решен без учета мнения жителей города и, конечно, депутатов, — пообещала заместитель губернатора Светлана Пирогова.