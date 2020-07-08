Дети из одной семьи смогут ходить в один детский сад

Соответствующие поправки в местный закон об образовании приняты депутатами заксобрания Севастополя 7 июля сразу в двух чтениях.

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры», — указано в тексте закона.

Согласно федеральному законодательству, в сфере российского образования существовала норма, которая давала право преимущественного приема в образовательные учреждения детям, прописанным в районе расположения детсада или школы.

С этого учебного года право преимущественного приема и в школы имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. Соответствующий федеральный закон был подписан в декабре 2019 года Президентом РФ.

Отсутствие таких норм ранее создавало трудности для родителей, пытающихся устроить детей в более престижную школу или вдруг переехавших в другой район проживания.