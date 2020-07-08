Депутаты намерены разобраться с тарифами на вывоз мусора

Вопрос подняли в заксобрании во время рассмотрения проекта постановления правительства РФ о лизинге в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Проект федерального нормативного документа севастопольские парламентарии поддержали. После того как докладчик по теме, депутат Вячеслав Камзолов озвучил его суть, другой депутат — Татьяна Лобач спросила, отразятся ли новые федеральные нормы на кармане севастопольцев.

— Для сравнения, цена на вывоз мусора в соседнем с нами Бахчисарайском районе в два раза ниже. Просматривали ли вы наши постановления о ценообразовании, на основе каких расчетов у нас цена за вывоз мусора на одного проживающего — 96 рублей? Что мы будем в дальнейшем делать? — спросила Т.Лобач.

— Да, надо с этим разбираться — с ценообразованием в Севастополе, — согласился В.Камзолов, отметив, между прочим, что в Бахчисарае есть государственная дотация на вывоз мусора.

Действующее тарифное регулирование на федеральном уровне не предусматривает учета процентов по лизингу. По мнению правительства страны, такой подход сдерживает развитие рынка лизинга, а также удорожает стоимость услуг для конечного потребителя. Принимаемое постановление должно исправить ситуацию.