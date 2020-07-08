День рыбака отметят в другом месте

Из-за ремонтных работ в сквере у ДРК в Камышовой бухте народные гулянья устроят в Студенческом сквере парка Победы.

Департамент сельского хозяйства сообщил, что в пятницу, 10 июля, в большом зале Дворца культуры рыбаков состоится торжественное собрание, в ходе которого лучшим работникам рыбодобывающего комплекса региона вручат награды.

Праздновать День рыбака продолжат в воскресенье, 12 июля, в 19.00, но уже в Студенческом сквере по ул.Парковой. В программе: гала-концерт творческих коллективов города, традиционное поздравление от Нептуна, приготовление рыбацкой ухи.

Завершит торжества праздничный фейерверк в 22.00.