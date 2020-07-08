Бывший ресторан станет академией

За 32 миллиона рублей выполнит капитальный ремонт бывшего ресторана «Каравелла», расположенного в Севастополе на ул.Корчагина, фирма из поселка Сингапай, Ханты-Мансийского АО.

Сибирское ООО «Строительно-монтажное управление №13» снизило начальную заявленную на торгах цену на пять миллионов рублей. Заказчиком капремонта является образовательное учреждение дополнительного образования (ГБОУ ДО) «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

Компания-победитель зарегистрирована в 2014 году и имеет две действующие лицензии. СМУ-13 принимало участие в семи торгах, пять из которых выиграло. При этом единственным заказчиком всех пяти выигранных госзаказов оказалось ГБОУ ДО «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

Прокомментировать, как будет использоваться отремонтированное здание после завершения капитального ремонта, в управлении по делам молодежи и спорта отказались. Ремонт должен быть завершен до 20 ноября 2020 года.

В проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок, можно увидеть, что на фасаде отремонтированного ресторана вывеску «Каравелла» заменят на «Академию добра».

Напомним, что еще в 2015 году правительство Севастополя планировало превратить бывший ресторан «Каравелла» в центр инвалидного спорта. Тогда на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания было выделено 2,5 млн рублей.

В конце сентября 2019-го в социальной сети в группе «Севастополь — Южный Форпост России» появилась информация, что молодежные организации города взялись за модернизацию старых заброшенных зданий. Было объявлено, что в ближайшее время здание ресторана «Каравелла» на ул.Корчагина, 30, и здание бывшего кинотеатра «Океан» на ул.Правды, 13, превратятся в Ресурсный центр поддержки добровольничества и Центр современных сценических искусств соответственно.

Но в середине декабря того же года в заброшенном здании бывшего ресторана «Каравелла» случился пожар.