Безработных оказалось в пять раз больше

Во время пандемии Севастопольский центр занятости работал без выходных. В мае этого года сотрудники центра приняли 7 тысяч 26 человек, год назад за этот же период — 1,5 тысячи.

Об усиленном режиме работы Центра занятости населения рассказала председатель постоянного комитета заксобрания по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

— Сотрудники работали с 8.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 17.00, включая 1 и 9 мая, — сообщила депутат, предложив премировать работников ЦЗН за счет перераспределений в городском бюджете.

Ранее директор Севастопольского центра занятости населения Светлана Рендак приводила цифры, согласно которым уровень безработицы в городе вырос почти в пять раз.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, отчитываясь перед депутатами об итогах 2019 года, отметил, что данные за два прошлых года позволяли говорить о сохранении стабильной ситуации на рынке труда.