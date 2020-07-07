Байкеры разрушат Вавилон 8 и 9 августа

Традиционное международное байк-шоу у горы Гасфорта проведут 8-9 августа, сообщила пресс-служба мотоклуба «Ночные волки». Кульминацию фестиваля в этом году назвали «Крах Вавилона» и посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне.