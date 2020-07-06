За неделю пляжи приказано привести в порядок

Севастопольцы и гости города недовольны состоянием городских пляжей. Эта тема прозвучала на очередном аппаратном совещании в правительстве Севастополя 6 июля.

Люди критикуют состояние туалетов, наличие мусора, антисанитарию. Чем занимаются операторы пляжей, и почему в разгар сезона пляжи к нему оказались не готовы? Эти вопросы были заданы директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову.

В свое оправдание директор горхоза привел безликие статистические данные: в городе функционируют 34 пляжа, в том числе 10 ведомственных, 11 закреплены за государственными и казенными учреждениями, 4 — за ГБУ «Парки и скверы», 9 — за муниципальными округами.

Е.Горлов также отчитался о выдаче более 20 предприсаний, трех составленных за неисполнение санитарных требований протоколах.

— У нас на всех пляжных территориях установлены 43 вышки, работают более 80 человек спасателей, МЧС аттестовала по безопасности все пляжи, кроме одного ведомственного, — перечислил чиновник. На вопрос, почему же этот пляж работает, не имея аттестации, Е.Горлов неуверенно ответил, что территория ведомственная, заходить на нее можно, а купаться нельзя.

Еще одно яркое свидетельство работы горхоза, по его мнению, — возбуждение в отношении семи операторов пляжей административных производств и выставление им претензий по невыполнению заключенных с горхозом договоров.

— Будем инициировать штрафные санкции в размере 20% обеспечительных мер, — продолжил подготовленный заранее доклад Е.Горлов, который, тем не менее, не делает пляжи ни чище, ни комфортнее.

В результате чиновнику было приказано в срочном порядке создать комиссию, назначить ответственных за каждый пляж и принимать меры в режиме реального времени по уборке мусора и установке туалетов.

— При том, что вопрос организации продажи пива, как правило, решается моментально, установка туалета растягивается на неделю, — констатировал врио губернатора, после чего потребовал в течение недели привести пляжи, особенно государственные, в порядок.