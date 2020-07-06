«Винные дороги» обозначат рекламными щитами

Схему установки рекламных конструкций, утвержденную постановлением правительства Севастополя от 14 декабря 2017 года №936-ПП дополнили шестью новыми местами. Решение принято на заседании правительства 3 июля.

Как пояснил и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, речь идет о билбордах, которые установят в границах Балаклавского муниципального округа на территориях, прилегающих к автодорогам Севастополь – Инкерман, Ялта – Севастополь, ул.Новикова – ул.Крестовского.

— Рекламные конструкции послужат целям информирования туристов и жителей Севастополя о мероприятиях, проводимых в рамка проекта «Винные дороги Крыма».