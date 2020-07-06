Участвовать в довыборах в заксобрание будет сенатор Валерий Куликов

В Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия» 3 июля состоялось новое предварительное голосование по кандидатуре на участие в дополнительных выборах депутата заксобрания по округу №2.

Предыдущий победитель партийного праймериз замкомандующего ЧФ по вооружению Валерий Хорун отказался участвовать в выборах по личным обстоятельствам.

Для участия в новом предварительном голосовании заявились предприниматель и общественник Евгений Мангул и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительной власти Севастополя, бывший замкомандующего ЧФ Валерий Куликов. По решению выборщиков партию «Единая Россия» на дополнительных выборах депутата заксобрания по округу №2 представит В.Куликов, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Довыборы в Законодательное собрание Севастополя запланированы на 13 сентября, в Единый день голосования.