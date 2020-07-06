Троллейбус до Казачьей отменили

С 6 июля маршрут 10К «Бухта Казачья – Центр» закрыт до особого распоряжения. Также вводятся изменения в маршрут троллейбуса №10. Он будет следовать «Бухта Камышовая – Центр» без захода в Депо-1.

В Севэлектроавтотрансе сообщили, что маршрут №10К отменен не навсегда, а временно закрыт по согласованию с департаментом транспорта города. Изменения в движении маршрута №10 произошли по той же причине — из-за ремонта Камышовского шоссе.

Маршрут 10К был запущен 27 ноября 2017 года. Под него правительство обещало создать инфраструктуру — дорожное покрытие, новые остановочные пункты, конечную станцию в бухте Казачья. Пока ничего из обещанного не выполнено.