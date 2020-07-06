Топонимика в Севастополе — это политика
В Севастополе решено создать межведомственную топонимическую комиссию, актуализировав ее состав, утвержденный еще в декабре 2016 года.
В состав комиссии предложено включить представителей внутригородских муниципальных образований и общественных организаций. Возглавит ее врио губернатора Михаил Развожаев, который назвал этот вид деятельности политическим.
Как сообщил и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, повестка дня ближайшего заседания комиссии уже сформирована.