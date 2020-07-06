Памятники и мемориальные доски включат в реестр собственности города

Решение об этом принято на заседании правительства Севастополя. Речь идет об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Постановление предусматривает составление реестра этих объектов.

Как пояснил и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, реестр будет составляться на основании архивных данных и данных, ранее предоставленных управлением охраны объектов культурного наследия.

— Мы предусматриваем возможность установки произведений монументального искусства и мемориальных досок за счет средств бюджета города и проведение инвентаризации существующих произведений монументального искусства и мемориальных досок, — прокомментировал решение М.Жукалов.

Он рассказал об изменениях в положении о комиссии по рассмотрению предложений об увековечивании памяти исторических событий и выдающихся деятелей отечественной истории и культуры. Теперь комиссия будет принимать решения о сохранении произведений монументального искусства и мемориальных досок даже при отсутствии правового акта или иного документа, дающего право на их установку.

Еще одним нововведением станет сокращение временного промежутка при установке произведений монументального искусства и мемориальных досок, а также времени рассмотрения заявлений и ходатайств об их установке.

— Вместо 10-20 лет (для различных категорий граждан), теперь устанавливается срок до двух лет для лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сокращаем этот срок значительно, что связано с севастопольцем, который погиб при устранении аварии на подводном корабле, — уточнил М.Жукалов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев вызвался лично возглавить данную комиссию.