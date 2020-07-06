На диких пляжах купаться не разрешают

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 6 июля директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов перечислил территории, на которых нельзя купаться.

Полный список обещали опубликовать на главной странице сайта горхоза, а на каждой из территорий приказано установить предупреждающие таблички.

В список не разрешенных для купания территорий включены пляж «Прибой», Немецкая балка, Фиолент в районе Автобата, пляж у базы отдыха «Каравелла» и грота Дианы, Дикая Омега, Голубая бухта, бухта Казачья, пляж Детский (с левой стороны от причала Радиогорки), территория слева от площади Захарова, правая сторона Солдатского пляжа, территория с правой стороны от Ушаковой балки, а также Херсонес Таврический.

Заметим, все эти пляжи являются самыми популярными среди севастопольцев. Ранее на том же совещании было отмечено о неготовности к сезону официальных пляжей.