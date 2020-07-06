Комету могут вернуть на маршрут уже на этой неделе

Временную приостановку с 6 июля рейсов судна на подводных крыльях между Севастополем и Ялтой в пресс-службе Группы компаний «Калашников» объяснили техническими неполадками с системой кондиционирования, а также выходом из строя винто-рулевой группы.

Сообщается, что специалисты завода-изготовителя АО ССЗ «Вымпел» из Рыбинска уже приступили к выполнению ремонтных работ.

Компания-производитель приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и надеется возобновить морское сообщение между Севастополем и Ялтой уже на этой неделе.

Возврат денег за уже купленные билеты производится в полном объеме в кассах приобретения.