Комета в Ялту не ходит

Пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь в этом году начались с 1 июля. Через пять дней их отменили.

«Рейсы кометы из Севастополя в Ялту временно отменены по техническим причинам», — говорится в объявлении на сайте компании-перевозчика ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения.

Информацию о возобновлении перевозок можно будет получить на сайте перевозчика kometaexpress.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32.

Ожидалось, что летом 2020 года на линии Севастополь – Ялта будут ходить две кометы.

Первое судно серии было названо «Севастополь». Его спустили на воду в Рыбинске 2017 году, а достраивали в Севастополе. На линию оно вышло 1 августа 2018 года.

Вторая комета была заложена на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске в декабре 2017 года. Планировалось, что в эксплуатацию судно будет сдано весной 2019 года и получит название «Ялта». По факту заказчику судно передали в конце ноября 2019 года.

С 1 июля 2020 года на линии была комета «Ялта».