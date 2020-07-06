Еще один кандидат в губернаторы

Экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской москвич Иван Соловьев намерен участвовать в выборах губернатора Севастополя. Кандидатом его выдвинула партия «Народ против коррупции».

Кампанию И.Соловьев намерен начать в ближайшие дни, сообщил он Крыминформу.

«Я некоторое время думал над этим предложением, но все-таки согласился, — рассказал И.Соловьев. — После того, как члены съезда партии единогласно выдвинули мою кандидатуру, я посчитал своим долгом выехать в регион. Я сегодня уже буду в Севастополе, завтра подам документы в избирком. Соответственно получу подписные листы для прохождения муниципального фильтра».

Съезд партии «Народ против коррупции» состоялся 5 июля в Москве. На нем в должности главы партии была утверждена кандидатура двоюродного племянника президента России Романа Путина.

Н.Поклонская с беседе с корреспондентом Крыминформа попросила не ассоциировать с ней деятельность ее бывшего мужа.

Выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Уже семеро претендентов на этот пост подали документы городскую избирательную комиссию.