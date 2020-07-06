Частота и география полетов в Крым восстановилась до прошлогоднего уровня

Международный аэропорт «Симферополь» начал обслуживать более 200 рейсов в сутки. 5 июля впервые в этом году аэропорт принял и отправил 202 авиарейса, что превышает показатели этого же дня 2019 года.

Общее количество принятых и отправленных в начале июля 2020 года рейсов соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты полетов в Крым после кризиса, связанного с covid-19, сообщила пресс-служба аэропорта.

Маршрутная сеть полетов крымского аэропорта в начале этого июля, как и прошлым летом, достигла 56 направлений. Полеты в Крым выполняют 15 авиакомпаний.

В прошедшее воскресенье впервые с 2018 года аэропорт принял прямой рейс из Хабаровска, который выполнила авиакомпания «Россия» на 522-местном двухпалубном Boeing 747 по заказу туроператора «Библио-Глобус». Рейсы из Хабаровска и обратно будут выполняться раз в неделю до 6 сентября.

С 5 июля впервые в этом году прямые рейсы в Крым из Ижевска и обратно осуществила авиакомпания «Ижавиа». Полеты между столицей Удмуртской Республики и Симферополем выполняются один раз в неделю — по воскресеньям. С 26 июля по 6 сентября частота рейсов из Ижевска вырастет до двух раз в неделю за счет запуска полетов по пятницам.