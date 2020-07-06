Будут упорядочивать старые названия и давать имена новым улицам

Речь идет о упорядочивании топонимических и адресных объектов, а также необходимости присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, планировочной структуры и остановкам наземного и водного городского транспорта во вновь сформированных массивах жилой застройки Севастополя.

— В департамент регулярно поступают обращения от физических и юридических лиц с предложениями о присвоении наименований улицам города, а также увековечивания имен людей и событий, — представил соответствующий документ и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

В качестве примера он привел обращение командующего Черноморским флотом об увековечивании Чесменской битвы, а также имени адмирала Свиридова, разработавшего план этого сражения.

По информации М.Жукалова, существует необходимость присвоения наименований улицам в новых жилых массивах, образованных до 2014 года, а также во вновь сформированных кварталах застройки.

Среди таких — застройка в селе Полюшко, квартал многоквартирных домов на западном берегу Камышовой бухты. Также не имеют названия улицы в селах Поворотное и Дальнее.

Справка

Чесменское сражение — морской бой между русской эскадрой и турецким флотом 24-26 июня (5-7 июля) 1770 г. в Эгейском море у западного побережья Турции в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Это одно из крупнейших сражений эпохи парусного флота.

Османская империя разом лишилась большей части флота. Погибло 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 линейный корабль и 5 галер были захвачены.

Потери турок составили около 10 тысяч человек, русских — 11 чел. Результатом этой победы стало установление русского военного господства в Архипелаге и контроля над Дарданеллами.