Бизнесу компенсируют затраты на маски и санитайзеры

Субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции, смогут получить малые и средние компании, ведущие бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Необходимость дополнительных выплат обусловлена требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с клиентами предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

В постановлении Правительства РФ от 2 июля 2020 года №976 говорится, что заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Вместе с тем у организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысяч рублей, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

В Севастополе эту меру поддержки сможет получить 2907 субъектов МСП, в которых работает более четырех тысяч человек, а также не менее 15 некоммерческих организаций.