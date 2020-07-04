Заявление на отсрочку или отмену платы за аренду можно подать до 31 июля

Решением правительства Севастополя от 3 июля заявления от предпринимателей на отсрочку или отмену арендной платы за использование государственного имущества можно подавать в департамент имущественных и земельных отношений до 31 июля.

По словам директора департамента экономического развития Дениса Профатилова, разработке документа предшествовали многочисленные обращения предпринимателей.

— Просим продлить на месяц подачу заявлений в ДИЗО, дабы применить отсрочку, которая будет действовать до 1 октября. На четыре месяца мы отсрочку делаем на 100%, еще на три месяца — на 50% от арендной платы и по отмене, которая у нас действовала до 30 июня, — поддержала проект документа замгубернатора Мария Литовко.

По ее данным, за отсрочкой обратились не менее 500 предпринимателей.