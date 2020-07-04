Заезды в «Ласпи» и «Горный» перенесли на неделю

Смены в севастопольских детских лагерях «Ласпи» и «Горный» начнутся 14 и 15 июля. Такое решение принято на заседании правительства города 3 июля.

Вопреки предыдущему распоряжению врио губернатора начать первую смену на неделю раньше, оказалось, что сделать это невозможно. В лагерях еще проводится комплексная проверка по лини МЧС и Роспотребнадзора, которые должны выдать свои заключения.

Таким образом, заезды намечены на 14 и 15 июля.

При этом с родителями приказано провести разъяснительную работу по поводу особенностей детского отдыха в этом году и, в частности, посещения детей родителями.

Как стало известно, официально смена в «Артеке» также открывается 15 июля, и там в первую смену отдохнут 113 севастопольских ребенка.