Плюс три и минус один

В Севастополе выявлено три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество умерших от нее стало на одного человека больше.

По состоянию на утро 4 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Двое пациентов прибыли в Севастополь из других регионов страны, сданные ими анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.

Третий заболевший несколько дней лечился дома, 29 июня был госпитализирован в инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии и 30 июня скончался.

Диагноз СОVID-19 у него был подтвержден результатом прижизненного мазка и посмертной аутопсии. Источник заражения устанавливается.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 239 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровели 189 человек, 5 человек умерло.